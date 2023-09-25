مجلس الاتحاد الروسي يعيد تعيين فاليري زوركين رئيسا للمحكمة الدستورية

أعاد مجلس الاتحاد الروسي، في جلسته الاعتيادية تعيين فاليري زوركين رئيسا للمحكمة الدستورية في روسيا لفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات.

وتم اتخاذ القرار بالإجماع. وصوت له 153 عضوا في مجلس الاتحاد.

ويترأس زوركين المحكمة الدستورية منذ عام 1991، مع انقطاعه في الفترة 1993-2003.

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في نهاية الأسبوع الماضي تلقى مجلس الاتحاد، اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بتجديد تعيين زوركين في منصب رئيس المحكمة الدستورية. في فبراير، بلغ زوركين من العمر 80 عاما، لكن لا يوجد حد أقصى لسن رئيس المحكمة الدستورية.

وخلال الجلسة، أشارت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، إلى أن المحكمة الدستورية الروسية هي أحد العناصر الأساسية للنظام القانوني في البلاد.

وقالت: "ورئيس المحكمة الدستورية، بالطبع، منصب متميز للغاية واستثنائي، ويتطلب مؤهلات مهنية عالية، وخبرة، وروح وطنية، والأهم من ذلك، الصدق والنزاهة والمبدئية. وطبعا يمتلك فاليري زوركين كل هذه الصفات التي أثبتها أكثر من مرة في الممارسة العملية، بما في ذلك في أصعب لحظات التاريخ الحديث لروسيا".

وأكدت أنها تعرف زوركين منذ سنوات عديدة "كشخص محترم ومستقل وجدير للغاية وحكيم حقا، وهو يعتبر حماية حقوق وحريات المواطنين، والدفاع عن النظام الدستوري، بمثابة أعلى قيمة في الحياة. وكان زوركين شاهدا على تشكيل المحكمة الدستورية والنظام القضائي بأكمله في البلاد".

المصدر: تاس