سياح إيرانيون يكتشفون روائع شمال القوقاز (فيديو)

مع وصول وفد من وكالات سياحة إيرانية إلى شمال القوقاز الروسي في وقت سابق هذا الأسبوع، يجري الحديث الآن عن إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إيران وهذه المنطقة.

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وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد وكالات النقل الجوي والسفر في إيران رافعي حرمة الله، الذي يترأس الوفد الإيراني، خلال زيالته مدينة نالتشيك عاصمة جمهورية قربدينو بلقاريا: "آمل بأن تكون لدينا رحلات مباشرة من إيران إلى هذه المنطقة في المستقبل القريب، مما سيساعد في توفير الوقت والتكاليف وسيسهم بالتالي في تطوير السياحة".

وأضاف: "لقد تفاوضنا مع شركات طيران في موسكو بشأن استئجار طائرتين لتنفيذ رحلات بين إيران ومدن روسية، وأعتقد أن النتيجة ستظهر في الشهر المقبل".

خلال أسبوع، سيتعرف ممثلو 10 وكالات سياحة إيرانية على البنية التحتية السياحية ومناطق الجذب السياحي في إقليم ستافروبول، وجمهوريات قباردينو بلقاريا والشيشان وداغستان، وسيجتمعون أيضا مع زملائهم من منظمي الرحلات السياحية في منطقة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية.

ونشرت وكالة "تاس" مقطع فيديو يظهر وقائع زيارة الوفد الإيراني إلى الشيشان.

يذكر أن ذلك أول وفد إيراني وصل إلى روسيا في إطار برنامج بين البلدين لإعفاء المجموعات السياحية من تأشيرات الدخول.

المصدر: وكالات