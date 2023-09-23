استكمالا لبرنامج "الجيل الجديد".. RT تطلق ورشة عمل للصحفيين السوريين

تستقبل قناة RT العربية مجموعة من الصحفيين السوريين ضمن برنامج "الجيل الجديد" لتبادل الخبرات الإعلامية.

وستتاح للصحفيين الشباب ضمن هذا البرنامج فرصة للتعرف على آليات عمل القناة من الداخل وكذلك الاطلاع على أساليبها ومناهجها المهنية، وكيفية التحقق من صحة المعلومات في ظل الحرب الإعلامية التي يصطدم بها الصحفيون.

وأعرب المشاركون في هذا الحدث الذي تنظمه قناة RT عن سعادتهم بهذه الفرصة التي أتيحت لهم.

كما رحبوا بإتاحة RT الفرصة لهم لتبادل الخبرات بين الإعلام الروسي والإعلام السوري، لافتين إلى حاجة الإعلام السوري والعربي بشكل عام لهذه الشراكة في هذا العصر.

وفي ذات السياق أعرب المشاركون عن رغبتهم الشديدة في تعلم واكتساب مهارات جديدة من خبرات فريق عمل RT، إلى جانب التعرف على تقنيات جديدة يفتقر إليها الإعلام السوري.

وشدد المشاركون على أهمية هذه الورشة التي تنظمها قناة RT في ظل الحرب الإعلامية والعقوبات والحصار التي تشهدها كل من روسيا وسوريا على حد سواء، وتأثيرها على الإعلام في كلا البلدين.

وأشاروا إلى أن هذه الورشة ستمكن الصحفيين السوريين بالتعاون مع زملائهم الروس من استحداث آليات جديدة للمواجهة والتصدي لهذه العقوبات وتجازوها بشكل مشترك.

المصدر: RT