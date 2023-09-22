تنظمه روساتوم.. انطلاق منتدى الشباب الدولي للطاقة النووية "Obninsk NEW" في مدينة أوبنينسك

تستضيف مدينة أوبنينسك الروسية، موطن أول محطة طاقة نووية في العالم، منتدى الشباب الدولي للطاقة النووية "Obninsk NEW"، ضمن أسبوع التعليم النووي الروسي الذي تنظمه مؤسسة "روساتوم".

وانطلقت فعاليات أسبوع التعليم النووي الروسي يوم أمس الخميس، وتنظمه بفخر مؤسسة "روساتوم" الحكومية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للأبحاث النووية (الجامعة الرئيسية التابعة لروساتوم) ومعهد أوبنينسك للهندسة النووية.

وفي بيان لها، قالت أكاديمية "روساتوم" إن هذه الفعالية الهامة ليست فقط استعدادا لمنتدى الشباب العالمي 2024 وإنما تتزامن أيضا مع عقد روسيا الطموح 2022-2031 للعلوم والتكنولوجيا، كما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

طلاب وباحثون من 70 دولة

ويشمل مشاركو المنتدى طلاب البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه، بالإضافة إلى الباحثين الشبان من أكثر من 70 دولة، جنبا إلى جنب مع خبراء متميّزين من الجامعة ومؤسسات دولية كبيرة وجهات حكومية.

ويتمحور موضوع المنتدى هذا العام حول "التعليم القوي كأساس للتنمية العالمية المستدامة".

وأشار البيان إلى أن هذه الفعالية صُممت لتكون تفاعلية بشكل كبير، حيث تهدف جميع المناقشات والأنشطة إلى أن تكون حية ومشوقة. موضحة أن الهدف الرئيسي هو معالجة تحديات العالم بشكل شامل، واستكشاف الآفاق الواعدة للعلوم النووية، والتطرق إلى الاتجاهات التكنولوجية الناشئة.

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مركز عالمي لتدريب كوادر صناعة الطاقة النووية

كما يسلط المنتدى أيضا الضوء على الدور الحيوي للمنظمات الشبابية في تقدم التعليم في مجال التكنولوجيا النووية، وتهدف هذه الفعالية إلى إقامة بيئة شاملة تفتح أبواب الصناعة للجميع. وجعل مدينة أوبنينسك مركزا عالميا لتدريب الكوادر في صناعة الطاقة النووية، وتعزيز سمعتها كمركز تميز في هذا المجال. بحسب بيان أكاديمية "روساتوم".

كبار المشاركين

يشار إلى أنه يشارك في المنتدى المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية ألكسي ليخاتشيف، وهو ضمن المتحدثين البارزين في المنتدى، إلى جانب مساعد الرئيس الروسي (أمين المجلس، عضو في هيئة الرئاسة للمجلس) أندريه فورسينكو، وميخائيل تشوداكوف نائب المدير العام ورئيس قسم الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة النووية.

إلى ذلك، يشارك في جلسات المنتدى كلا من فلاديمير شيفتشينكو، مستشار التعليم العالي في الجامعة الوطنية للأبحاث النووية. تران تشي ثانه رئيس معهد الطاقة الذرية في فيتنام. فلاديسلاف شابشا حاكم مقاطعة كالوغا في روسيا. وتاتيانا ليونوفا رئيس إدارة مدينة أوبنينسك. ورافائيل تشيسوري رئيس "الجيل الشاب الإفريقي في مجال الطاقة النووية" (منظمة غير ربحية) كينيا. ورادين ماس محمد مخريز بن رادين ماس إمران نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس شباب بروناي.

الطاقة من أجل البشرية

ويشمل برنامج المنتدى العروض الرئيسية مثل جلسة الجمعية العامة حيث سيتم مناقشة "التعليم القوي كأساس للتنمية العالمية المستدامة" بمشاركة ألكسي ليخاتشيف، بالإضافة إلى جلسة متخصصة بعنوان "الطاقة من أجل البشرية: استغلال إمكانيات الطاقة النووية" بمشاركة أناتولي تشوخاريف، وفي الختام ستتوجه تاتيانا تيرنتييفا، نائب المدير العام للموارد البشرية في روساتوم، بالتصريحات الختامية في نهاية الحدث.

بالإضافة إلى هذه الجلسات الرئيسية، يتضمن البرنامج عروضًا من علماء الفيزياء النووية الذين سيشاركون أحدث اكتشافاتهم البحثية، ومؤتمرا علميا وتكنولوجيًا للشباب، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات التعليمية والرياضية والترفيهية.

المصدر: روساتوم