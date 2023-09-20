اعتقال 3 أجانب في مقاطعة أومسك الروسية بتهمة تهريب الصقور

اعتقلت الشرطة الروسية مواطنين من أوزبكستان وثالثا من كازاخستان في مقاطعة أومسك الروسية غربي سيبيريا، بتهمة تهريب الصقور.

قاموا بمحاولة تهريب 8 صقور مدرجة على الكتابيْن الأحمريْن للحيوانات النادرة في كل من روسيا وكازاخستان.

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واشترى المهربون الطيور البرية في منطقة خاكاسيا الجبلية الروسية، ثم نقلوها سرا إلى مقاطعة أومسك.

يذكر أن المهربين تم القبض عليهم يوم 14 سبتمبر الجاري في المنطقة الحدودية بتهمة التهريب بموجب المادة الـ226.1 "محاولة التهريب" والمادة الـ258 "الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية ذات القيمة الخاصة" من القانون الجنائي الروسي، أما الصقور فأرسلت إلى مركز إعادة التأهيل البيئي والبيولوجي.

المصدر: نوفوستي