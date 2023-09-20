تحطم مقاتلة روسية من طراز "سو-34" في مقاطعة فورونيج ونجاة طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم إحدى مقاتلاتها من نوع "سو-34"، اليوم الأربعاء في مقاطعة فورونيج خلال طلعة تدريبية، وأكدت أن طاقمها تمكن من القفز والنجاة دون تعرضه لإصابات.

وقالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10.00، أثناء رحلة تدريبية، وأن طاقم الطائرة المكون من شخصين تمكنا من القفز وتم إجلائهما إلى المطار المحلي، و"لا يوجد أي تهديد لصحتهما".

وأضافت أن الطائرة سقطت بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، ولم تحدث أضرار على الأرض، مشيرة إلى أنها لم تكن مزود بذخيرة.

وأوضحت أن "سبب الحادث قد يكون خللا فنيا".

المصدر: RT