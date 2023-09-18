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انهيار جسر مشاة في مدينة روسية بسبب خطأ سائق (صور+فيديوهات)

أخبار روسيا

انهيار جسر مشاة في مدينة روسية بسبب خطأ سائق (صور+فيديوهات)
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تسبب خطأ سائق إحدى الشاحنات في مدينة فلاديفوستوك الروسية بانهيار جسر للمشاة، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

ووفقا للمعلومات الأولية، نسي سائق الشاحنة أثناء عبوره تحت الجسر خفض قلّاب الشاحنة ما تسبب في اصطدامه بالجسر وتدميره.

انهيار جسر مشاة في مدينة روسية بسبب خطأ سائق (صور+فيديوهات)

وتحدثت التقارير الأولية أنه باستثناء سائق الشاحنة لم يصب أحد بأذى، ولم يكن هناك مارة فوق الجسر.

وتسبب الحادث في ازدحام مروري كبير عند مدخل المدينة بعد إغلاق الطريق لإزالة آثار الحادث.

انهيار جسر مشاة في مدينة روسية بسبب خطأ سائق (صور+فيديوهات)

المصدر: وكالات

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