"كبسولة زمنية" ونصب تذكري روسي على جزيرة في القطب الشمالي

زرع بحارة الأسطول الروسي على جزيرة بالقطب الشمالي في إطار مهمة لحماية طرق التجارة الروسية عبر الممر البحري الشمالي، "كبسولة زمنية"، وأقاموا نصبا تذكاريا رفعوا فوقه العلم الروسي.

ووصل البحارة إلى شاطئ جزيرة بينيت جوا على متن مروحية "كا – 27" من سفينة مكافحة الغواصات الكبيرة "الأميرال كولاكوف".

وثبّت البحارة نصبا تذكاريا من الغرانيت على صخور الجزيرة وكتبوا عليه: "إلى الرواد الروس الأوائل الشجعان من بحارة الشمال الروسي في القرن الحادي والعشرين".

كما تم رفع العلم الروسي وراية القديس أندراوس وعلم الجمعية الجغرافية الروسية عند النصب التذكاري.

يذكر أن مساحة جزيرة بينيت تبلغ 156 كم مربعة، وتتبع إداريا لمنطقة بولونسكي في جمهورية ياقوتيا بأقصى شمال شرق روسيا.

كما يخطط بحارة أسطول الشمال الروسي لوضع نصب تذكاري مماثل في جزيرة هنريتا بأرخبيل دي لونج.

و"الكبسولة الزمنية" مصطلح يعني صندوقا أو وعاء من معدن لا يقبل الصدأ يخزّن ليفتح في المستقبل، ويرى اللاحقون من مؤرخين وعلماء الأشياء التي نستخدمها في حياتنا، بما يفيد في العلوم، ويذكّر بمآثر الأجداد.

جدير بالذكر أن مجموعة من سفن الأسطول الشمالي الروسي تنفذ في الوقت الراهن مهام ضمان سلامة الملاحة البحرية والنشاط الاقتصادي البحري الروسي في منطقة القطب الشمالي.

ويعمل بحارة الأسطول الشمالي الروسي في بحر سيبيريا الشرقي في إطار بعثتهم الثانية عشرة إلى القطب الشمالي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية