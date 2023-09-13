 
مباشر

برلماني روسي: قد نعيد النظر في شروط عمل "واتس آب" في روسيا

أخبار روسيا

برلماني روسي: قد نعيد النظر في شروط عمل
Globallookpress Omar Marques/Keystone Press Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1jw

أعلن العضو في مجلس الدوما الروسي أنطون غوريلكين أن روسيا قد تعيد النظر في موقفها إزاء شروط عمل تطبيق "واتس آب" في البلاد.

وقال غوريلكين، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة شؤون تكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما: "لقد تحدثت عن خدمة القنوات في "واتس آب". وإذا بدأ منتج شركة "ميتا" المتطرفة بتوسيع دائرة خدماته باتجاه نشر المعلومات، فإن الموقف الرسمي إزاء نشاطه على أراضي روسيا قد يعاد النظر فيه".

إقرأ المزيد
تسريبات تكشف عن تغييرات جذرية في
تسريبات تكشف عن تغييرات جذرية في "واتس آب"!

ويأتي ذلك على خلفية إعلان شركة "واتس آب" عن إطلاق خدمة "القنوات" على تطبيقها لتبادل الرسائل.

وجدير بالذكر أن "واتس آب" تابع لشركة "ميتا" المدرجة على قائمة التطرف في روسيا، وهي تمتلك كذلك موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، اللذين تم حجبهما في روسيا في مارس عام 2022.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"