بوتين يدعو تلميذة لحضور إطلاق مركبة فضائية مأهولة

دعا الرئيس فلاديمير بوتين، التلميذة ماريا أندريفا من روستوف على الدون لمشاهدة إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-24 " مع طاقم روسي أمريكي يوم 15 سبتمبر من مطار بايكونور.

والتقى الرئيس بوتين اليوم الأربعاء في قاعدة فوستوشني الفضائية مع التلميذة أندريفا التي تدرس في الصف التاسع وكانت من المشاركين في الدرس المفتوح "الحديث عن أشياء مهمة"، الذي عقده بوتين في الأول من سبتمبر.عند ذلك قالت الفتاة إنها مارست بناء الأقمار الصناعية لمدة ثلاث سنوات، ومنذ وقت ليس ببعيد تم إطلاق أول قمر صناعي، طورته مع فريقها.

إقرأ المزيد

وأشارت الفتاة إلى أنها تعمل الآن مع مدرستها ومعهد موسكو للإلكترونيات والرياضيات، في مجال تطوير أول قمر صناعي في روسيا يتم فيه تركيب مركز بيانات باستخدام blockchain.

وخلال اللقاء مع الفتاة في فوستوشني قال الرئيس بوتين: "أنت مارست مجال الفضاء الصغير ولكن هنا يمارسون مجال الفضاء الكبير. بالأمس قال يوري بوريسوف (مدير مؤسسة روس كوسموس) إنه يمكنك حضور عملية إطلاق مركبة فضائية مأهولة إذا رغبت بذلك".

من جانبه أكد بوريسوف الذي حضر اللقاء، أنه سيأخذ التلميذة معه إلى مطار بايكانور الفضائي إذا رغبت بذلك. وردت الفتاة: "طبعا أرغب بالذهاب".

وردا على سؤال الرئيس بوتين عن انطباعاتها عن زيارة قاعدة فوستوشني، قالت أندريفا إنها استمتعت حقا بالرحلة، وشكرت بوتين، مشيرة إلى أن ذلك كان حلمها الكبير.

في الختام، قدم الرئيس كهدية للتلميذة، مفتاح بدء التحكم في إطلاق الصواريخ الفضائية.

المصدر: نوفوستي