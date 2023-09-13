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بوتين يشكو من توقيت الشرق الأقصى الروسي

أخبار روسيا

بوتين يشكو من توقيت الشرق الأقصى الروسي
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للصحفيين في مطار فوستوتشني بمقاطعة أمور الروسية، إنه يعاني بعض التعب بسبب الرحلة الجوية الطويلة إلى الشرق الأقصى الروسي.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص أجاب بوتين:

"نعم، للأسف. أعتقد، مثلما يحدث مع أي شخص آخر. تذهب للنوم بتوقيت موسكو، لكن عليك أن تستيقظ بالتوقيت المحلي".

ويبلغ الفارق الزمني بين العاصمة الروسية موسكو (التوقيت العالمي المتفق عليه +3 ساعات) ومدينة فلاديفوستوك الروسية (التوقيت العالمي المتفق عليه +10 ساعات) 7 ساعات. 

المصدر: تاس

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