بوتين يشكو من توقيت الشرق الأقصى الروسي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للصحفيين في مطار فوستوتشني بمقاطعة أمور الروسية، إنه يعاني بعض التعب بسبب الرحلة الجوية الطويلة إلى الشرق الأقصى الروسي.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص أجاب بوتين:

"نعم، للأسف. أعتقد، مثلما يحدث مع أي شخص آخر. تذهب للنوم بتوقيت موسكو، لكن عليك أن تستيقظ بالتوقيت المحلي".

ويبلغ الفارق الزمني بين العاصمة الروسية موسكو (التوقيت العالمي المتفق عليه +3 ساعات) ومدينة فلاديفوستوك الروسية (التوقيت العالمي المتفق عليه +10 ساعات) 7 ساعات.

المصدر: تاس