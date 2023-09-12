بوتين يؤكد: لا بد للمسؤولين الروس من التحول إلى السيارات محلية الصنع

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي اليوم الثلاثاء، بأن مشتريات السيارات المنتجة محليا للمسؤولين الروس ستبدأ في أقرب وقت.

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وقال بوتين ردا على سؤال حول متى سيتحول المسؤولون إلى السيارات روسية الصنع: "مسألة المستريات أصبحت في مرحلة التنفيذ الفعلي، وستبدأ المشتريات في أقرب وقت".

وأشار بوتين إلى أن السيارات المحلية قد يبدو مظهرها أكثر تواضعا من السيارات الأجنبية، لكن لا بد للمسؤولين من استخدامها، وقال:

"كما تعلمون، وقتها (في التسعينيات من القرن الماضي) لم تكن هناك من سيارات (محلية الصنع) على الإطلاق تقريبا، ولكن الآن هي متوفرة. ربما تبدو أكثر تواضعا من حيث مظهرها من مرسيدس أو أودي، التي بدأ شراؤها بكميات ضخمة في التسعينيات، لكن لا ضير (يجب استخدام السيارات الروسية الآن)".

واعتبر بوتبن أن روسيا تحتاج إلى أن تحذو حذو الهند، وقال: "إنهم يركزون بشكل أساسي على استخدام السيارات المصنوعة في الهند".

والشهر الماضي كان بوتين وجه باستخدام المؤسسات الحكومية للسيارات روسية الصنع، مهيبا بجميع المسؤولين دعم تطوير علامات السيارات الوطنية، وإعطاء الأولوية في المشتريات للسيارات الروسية.

النصدر: RT