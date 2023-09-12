شاهدة عيان تروي تفاصيل هبوط الطائرة الروسية في حقل القمح

شكرت إحدى ركاب طائرة الركاب التابعة لشركة "خطوط أورال" الروسية التي قامت اليوم الثلاثاء بهبوط اضطراري في حقل قمح في مقاطعة نوفوسيبيرك، طاقم الطائرة على عمله الممتاز.

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وقالت: "لم نفهم حتى الآن ما الذي حدث. أنا ماريا من مدينة أومسك".

وأضافت: "كل شيء كان على ما يرام. وعمل الجميع بكفاءة عالية. ولم يكن هناك أي ذعر بين الناس".

وهبطت طائرة ركاب على أرض مفتوحة قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أطلقت إشارة استغاثة، وفقا للطوارئ المحلية. وكان على متن الطائرة 167 شخصا. ولم يصب أحد جراء الحادث.

المصدر: RT