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بيسكوف: بوتين لم يفصح بعد عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

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بيسكوف: بوتين لم يفصح بعد عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلن بعد عن نيته المشاركة في انتخابات 2024.

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جاء ذلك في مقابلة لبيسكوف مع قناة RBC، حيث تابع أنه في حال اتخذ الرئيس بوتين قرارا كهذا فلن يكون بإمكان أحد منافسته. وقال: "إذا تحدثنا عمن سينافس رئيسنا في الانتخابات المقبلة، فبادئ ذي بدء، دعنا نقول هذا: الرئيس لم يعلن بعد أنه سيرشح نفسه. لكن إذا افترضنا أنه سيترشح، ربما يكون من الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يكون منافسا حقيقيا له في المرحلة الراهنة ببلادنا".

المصدر: RT

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