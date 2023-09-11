 
مباشر

روسيا.. تحطم قرب فولوغدا

أخبار روسيا

روسيا.. تحطم قرب فولوغدا
Sputnik
صورة من الأرشيف لمروخية من طراز "روبنسون"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0t2

أفادت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة فولوغدا بروسيا شمال العاصمة موسكو، بأن الغواصين عثروا على جثة الرجل الذي قتل في حادث تحطم مروحية خاصة من طراز "روبنسون" في تلك المنطقة.

وذكرت المديرية في بيانها، أن العمل يجري الآن على انتشال الجثة من مقصورة المروحية.

إقرأ المزيد
لحظة تحطم مروحية إنقاذ في ولاية فلوريدا الأمريكية
لحظة تحطم مروحية إنقاذ في ولاية فلوريدا الأمريكية

وقال البيان: "هذا الصباح، بدأت عملية الغوص في موقع تحطم المروحية. وتم العثور على جثة في الكابينة. والعمل جار لانتشال الجثة من الماء".

ووفقا للبيان، وقع الحادث مساء يوم 10 سبتمبر وسقطت المروحية في بحيرة فوجي بالقرب من جزيرة سباس في منطقة كيريلوفسكي، على بعد 8 كلم من الشاطئ. وكانت المروحية تحلق على ارتفاع منخفض للغاية فوق الماء، وهناك اعتقاد بأنها اصطدمت بالمياه وسقطت في البحيرة.

وكان على متنها ثلاثة أشخاص، نجا الطيار وأحد الركاب، وتم نقلهما إلى المستشفى مصابين بكسور وكدمات.

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا