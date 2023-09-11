روسيا.. تحطم قرب فولوغدا

أفادت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة فولوغدا بروسيا شمال العاصمة موسكو، بأن الغواصين عثروا على جثة الرجل الذي قتل في حادث تحطم مروحية خاصة من طراز "روبنسون" في تلك المنطقة.

وذكرت المديرية في بيانها، أن العمل يجري الآن على انتشال الجثة من مقصورة المروحية.

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وقال البيان: "هذا الصباح، بدأت عملية الغوص في موقع تحطم المروحية. وتم العثور على جثة في الكابينة. والعمل جار لانتشال الجثة من الماء".

ووفقا للبيان، وقع الحادث مساء يوم 10 سبتمبر وسقطت المروحية في بحيرة فوجي بالقرب من جزيرة سباس في منطقة كيريلوفسكي، على بعد 8 كلم من الشاطئ. وكانت المروحية تحلق على ارتفاع منخفض للغاية فوق الماء، وهناك اعتقاد بأنها اصطدمت بالمياه وسقطت في البحيرة.

وكان على متنها ثلاثة أشخاص، نجا الطيار وأحد الركاب، وتم نقلهما إلى المستشفى مصابين بكسور وكدمات.

المصدر: وكالات