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إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك وتقارير تكشف هدفها المحتمل

أخبار روسيا

إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك وتقارير تكشف هدفها المحتمل
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الحدودية صباح اليوم الأحد.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه حوالي الساعة 08.30 صباحا تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا"، موضحة أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرة في الجو فوق مقاطعة بريانسك، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبها، ذكرة قناة "ماش" في "التلغرام" أن مسيرة انتحارية أوكرانية حاولت استهدتف خط أنابيب النفط "دروجبا" في منطقة نوفوزيبكوف بمقاطعة بريانسك، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها دون وقوع أضرار أو إصابات.

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يأتي ذلك بعد أقل من يومين على اعتراض 3 مسيرات أوكرانية في سماء مدينة بريانسك وتدمير 2 منها، حسبما أفادت الدفاع الروسية يوم الجمعة.

المصدر: RT

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