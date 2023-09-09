بوتين يدشن مع عمدة موسكو مشاريع هامة في مجالي النقل العام والطرق

أطلق الرئيس فلاديمير بوتين وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين، في إطار الاحتفالات "بيوم موسكو"، حركة قطارات الركاب على طول القطر المركزي الرابع لموسكو (MCD-4).

ويربط الخط المذكور، ضاحية بالاشيخا مع منطقة أبريليفكا بريف العاصمة.

وشارك رئيس الدولة وعمدة العاصمة في الحدث، عبر مؤتمر بالفيديو من حديقة زاريادي قرب الكرملين. وخلال ذلك تم أيضا افتتاح مشروعين جديدين للنقل- الطريق الموازي لشارع كوتوزوفسكي، والقسم الجنوبي من قطر موسكو عالي السرعة من طريق إنتوزياستوف السريع إلى الكيلومتر 32 من طريق موسكو الدائري للسيارات.

ويشار إلى أن طول خط (MCD-4) يبلغ 86 كلم وهو يتضمن 37 محطة، (19 منها لها وصلات مع محطات مترو الأنفاق ومع الأقطار المركزية الأخرى للعاصمة.

وتحتفل العاصمة الروسية "بيوم المدينة" في أول أو ثاني يوم سبت من شهر سبتمبر في كل عام. وتقام الاحتفالات الرئيسية تقليديا في شارع تفرسكايا والساحة الحمراء وفاسيليفسكي سبوسك وتلة بوكلونايا وتلال فوروبيوفي، وتتضمن المهرجانات والحفلات الموسيقية الشعبية في جميع أنحاء المدينة. ويختتم يوم المدينة بعرض احتفالي للألعاب النارية.

المصدر: وكالات