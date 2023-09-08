شويغو يقلد مجموعة من العسكريين أوسمة "بطل روسيا" مع النجمة الذهبية تقديرا لمآثرهم بالعملية العسكرية

قدم وزير الدفاع سيرغي شويغو ميداليات النجمة الذهبية التي ترفق بلقب "بطل روسيا"، لثلاثة عسكريين، قاموا بمآثر خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال الوزير في حفل التقليد: "أهنئكم من كل قلبي على هذه الجوائز الرفيعة - أعلى تقدير لعملكم العسكري. وأنا واثق من أنكم ستستمرون في خدمة بلدنا وقضيتنا بإخلاص. وبالطبع أتمنى أن يكون الجميع على قيد الحياة وبصحة جيدة، والأهم من ذلك، يتم إنجاز المهام المحددة لكم".

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وأوضحت وزارة الدفاع أنه تم منح لقب "بطل روسيا" لسيرغي نايموشين قائد لواء مشاة ميكانيكي، ولقائد سرية قاذفات اللهب فلاديسلاف جورافليف، ولأليكسي كريفوليا قائد فصية مشاة.

وأشارت الوزارة إلى أنهم جميعا أظهروا شجاعة وبطولة في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: تاس