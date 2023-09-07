 
مباشر
عاجل
في أول زيارة من نوعها.. لافروف يصل إلى بنغلاديش (صور)

بوتين يكلف الحكومة الروسية بضمان دعم المراكز المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي

أخبار روسيا

بوتين يكلف الحكومة الروسية بضمان دعم المراكز المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي
kasli-gazeta.ru
فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w03c

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بضمان تحقيق التدابير الرامية إلى دعم مراكز البحوث العلمية التي تتخصص في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي.

وجاء في بيان نشر الخميس على الموقع الإلكتروني للكرملين:" من الضروري أن يضمن حتى عام 2030 اتخاذ خطوات من شأنها دعم عمل مراكز البحوث العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي".

بوتين يكلف الحكومة الروسية بضمان دعم المراكز المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي
bel.ru
صورة أرشيفية

كما أوصى الرئيس الحكومة الروسية بتركيز اهتمام الباحثين على ضرورة دراسة تطوير خوارزميات التدريب القائمة على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وكلف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بأن يكون مسؤولا عن تنفيذ هذا الأمر ليقدم حتى 1 ديسمبر المقبل تقريرا عن الخطوات المتخذة في هذا المجال.

يذكر أن الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين كان قد شدد العام الماضي على ضرورة تطبيق الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات في العقد القريب وكلف الحكومة الروسية بوضع استراتيجية حديثة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا