بوتين يكلف الحكومة الروسية بضمان دعم المراكز المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بضمان تحقيق التدابير الرامية إلى دعم مراكز البحوث العلمية التي تتخصص في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي.

وجاء في بيان نشر الخميس على الموقع الإلكتروني للكرملين:" من الضروري أن يضمن حتى عام 2030 اتخاذ خطوات من شأنها دعم عمل مراكز البحوث العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي".

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كما أوصى الرئيس الحكومة الروسية بتركيز اهتمام الباحثين على ضرورة دراسة تطوير خوارزميات التدريب القائمة على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وكلف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بأن يكون مسؤولا عن تنفيذ هذا الأمر ليقدم حتى 1 ديسمبر المقبل تقريرا عن الخطوات المتخذة في هذا المجال.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد شدد العام الماضي على ضرورة تطبيق الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات في العقد القريب وكلف الحكومة الروسية بوضع استراتيجية حديثة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا