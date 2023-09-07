 
مباشر
عاجل
في أول زيارة من نوعها.. لافروف يصل إلى بنغلاديش (صور)

تعيين الفريق أندريه موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية الوسطى في روسيا

أخبار روسيا

تعيين الفريق أندريه موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية الوسطى في روسيا
Sputnik
الفريق أندريه موردفيتشيف مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w02h

تم تعيين القائد السابق للجيش الثامن في المنطقة العسكرية الجنوبية الفريق أندريه موردفيتشيف، قائدا للمنطقة العسكرية الوسطى في القوات المسلحة الروسية.

ويشار إلى أن الفريق أول ألكسندر لابين، الذي شارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وحصل على لقب "بطل روسيا"، شغل منصب قائد المنطقة العسكرية الوسطى في الفترة من عام 2017 إلى عام 2022.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الروسي يعلق على إقالة وزير دفاع نظام كييف
وزير الدفاع الروسي يعلق على إقالة وزير دفاع نظام كييف

ووفقا للمعلومات المتوفرة، ولد موردفيتشيف في عام 1976، وتخرج من المدرسة العليا لقيادات سلاح الدبابات. وفي عام 2018، شغل منصب النائب الأول للقائد ورئيس أركان الجيش رقم 41 بالمنطقة العسكرية الوسطى.

وفي فترة سابق، أكد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن موردفيتشيف شارك في تحرير ماريوبول في ربيع عام 2022 كقائد للجيش الروسي الثامن.

من جانبه قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، لمراسل "تاس" إنه تم في يناير عام 2023 تعيين القائد السابق للمنطقة العسكرية الوسطى لابين في منصب رئيس هيئة أركان القوات البرية بالجيش الروسي.

وحتى نهاية أكتوبر 2022، تولى لابين قيادة مجموعة قوات "المركز" بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقبل ذلك، في 2018-2019، تولى قيادة مجموعة من القوات الروسية في سوريا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا