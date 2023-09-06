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موسكو.. افتتاح محطات جديدة في خط المترو الرابط بين مركز المدينة وأحد أكبر مطاراتها

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موسكو.. افتتاح محطات جديدة في خط المترو الرابط بين مركز المدينة وأحد أكبر مطاراتها
Sputnik grigory sisov
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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الأربعاء افتتاح محطات إضافية في خط مترو الأنفاق الجديد في العاصمة الروسية، الذي يربط مركز المدينة ومطار "فنوكوفو" الدولي.

وخلال حفل افتتاح إحدى محطات الخط الجديد قال سوبيانين: " لقد أكملنا بناء خط Solntsevskaya ،أحد أطول خطوط المترو في العاصمة الروسية، هذا الخط بات يصل مركز المدينة بمطار فنوكفو الدولي، 14 محطة مترو جديدة تم بناؤها، وبهذا بات بالإمكان الوصول من (مركز الأعمال) وسط المدينة إلى واحد من أكبر مطارات موسكو خلال 40 دقيقة بقطارات مترو الأنفاق".

موسكو.. افتتاح محطات جديدة في خط المترو الرابط بين مركز المدينة وأحد أكبر مطاراتها
Sputnik grigory sisov

وتوجه محافظ موسكو بالشكر لكل من ساهم في مشروع محطات المترو الجديدة في العاصمة الروسية، وأشار إلى أن نحو 1.5 مليون شخص يعيشون في منطقة امتداد خط "Solntsevskaya" الجديد وفي المناطق القريبة منها، لذا فإن عملية البناء وحفر الأنفاق تحت الأرض كان صعبة نوعا ما، لكنها كانت ضرورية لتلبية الخدمات للمواطنين.

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وتبعا لتحليلات الخبراء فإن خط مترو الأنفاق الجديد الذي يصل إلى مطار "فنوكوفو" سيخفف بشكل كبير من حالة الازدحام المروري على الطرق السريعة التي تصل إلى المطار.

المصدر: RT

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