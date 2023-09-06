المنتخب النسائي الروسي لرياضة الإطفاء يفوز ببطولة العالم للطوارئ

فاز منتخب وزارة الطوارئ الروسية النسوي للإطفاء ببطولة العالم لإخماد الحريق والإنقاذ، التي نظمت في إسطنبول.

وتعد هذه البطولة في الوقت الراهن من أندر البطولات العالمية التي تخوضها روسيا تحت علمها الوطني.

وأظهر المنتخبان الروسيان النسائي والرجالي نتائج جيدة خلال أربعة أيام من المنافسة.

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وتمكن الفرقان من صعود السلم الهجومي، واجتياز مسار العوائق الذي يبلغ طوله 100 متر، واستطاعا التعامل مع تتابع النيران وحققا النشر القتالي.

وقال وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف: "لا شك في أن الفضل في هذا الفوز الكبير يعود إلى الرياضيين أنفسهم ومدربيهم".

وتم توزيع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في إسطنبول حيث صعد منصة الشرف للنساء المنتخب الروسي وفريق جمهورية بيلاروس وفريق جمهورية أوزبكستان.

أما المنتخب الرجالي الروسي فاحتل المكانة الثالثة بعد منتخبي أوزبكستان وكازاخستان.

المصدر: REN.TV