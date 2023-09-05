أهالي قرية روسية يهدون قطيع خيل لقائد دبابة روسية دمّرت 8 مدرعات غربية في أوكرانيا

شهدت منطقة أوست الدان بجمهورية ياقوتيا شرقي روسيا حفل تكريم البطل أليكسي نيوسترويف، قائد طاقم دبابة روسية هاجمت رتلا من ثماني دبابات ومدرعات غربية لقوات كييف، ودمرته.

وقالت الخدمة الصحفية لإدارة المنطقة إن حفل تكريم البطل أقيم في الساحة المركزية لقرية بوروغونتسي مسقط رأس نيوسترويف حيث أهدى رؤساء بلديات المنطقة بطلهم قطيعا من الخيول.

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أما سكان القرية فسلموه مفاتيح سيارة "UAZ" رباعية الدفع يستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا، وأهداه أحد سكان القرية قطعة أرض.

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جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح مؤخرا أوسمة الشرف لأفراد طاقم دبابة "تي–80" دمّرت رتلا من مدرعات العدو ودباباته غربية الصنع على جبهة زابوروجيه.

كما أقيم حفل تكريم لأفراد الطاقم الأبطال في مقاطعة كورسك الروسية بالذكرى الـ80 للنصر في معركة "كورسك" عام 1943 على ألمانيا النازية، حيث أعادوا بمأثرتهم هذه فتح صفحة جديدة في كتاب انتصارات روسيا وسلاحها.

وفيليب يفسييف، وأليكسي نيسترويف من أفراد طاقم الدبابة البطولية "أليوشا" من أهالي جمهورية ياقوتيا في أقصى شمال شرق روسيا.

ووصلا في 29 أغسطس الماضي إلى موطنهما لقضاء إجازتهما بعد الانتصار، قبل أن يلتحقا مجددا بالقتال.

المصدر: نوفوستي