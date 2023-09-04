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فوز فريق مدرسي روسي بميداليتين ذهبيتين في أولبمياد المعلوماتية الدولي في هنغاريا

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فوز فريق مدرسي روسي بميداليتين ذهبيتين في أولبمياد المعلوماتية الدولي في هنغاريا
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فريق التلاميذ الروس في أولمبياد المعلوماتية
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فاز فريق موسكو المدرسي بميداليتين ذهبيتين في أولبمياد المعلوماتية الدولي في هنغاريا، بعد منافسة شديد على حل الخوارزميات البرمجية.

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وكتب عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مدونته على "تليغرام": أهنئ فريق تلاميذنا بهذا الفوز. تكنولوجيا المعلومات لها مستقبل واعد، وشبابنا على علم بذلك. أهنئ الفائزين ومعلميهم وأتمنى لهم مزيدا من النجاحات.

وأشار سوبيانين إلى أن التلميذين إيفان بيسكاريوف من المدرسة رقم 2086 وأنطون ستيبانوف من مدرسة "أوفتشينيكوف" بموسكو هما اللذان فازا بالميداليتين.

يذكر أن أولمبياد المعلوماتية الدولي يشارك فيه تلاميذ من 90 بلدا، حيث تنافس المتسابقون في نهائي الأولمبياد على حل ثلاث خوارزميات برمجية.

المصدر: نوفوستي

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