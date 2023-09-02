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إلغاء وتأخير نحو 23 رحلة جوية من مطارات العاصمة موسكو

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إلغاء وتأخير نحو 23 رحلة جوية من مطارات العاصمة موسكو
Gettyimages.ru
مطار "دوموديدوفو" في العاصمة الروسية موسكو
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شهدت مطارات العاصمة الروسية إلغاء العديد من الرحلات الجوية وتأجيل عدد آخر منها، ووصل عدد الرحلات الملغية نحو 23 رحلة والمؤجلة 19 ليلة اليوم الأحد.

وذكرت خدمة المواعيد والجداول الزمنية التابعة لشركة "ياندكس" الروسية، أنه اعتبارا من الساعة 00:26 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، تم إلغاء 6 رحلات جوية كانت مقررة من مطار "فنوكوفو".

وأشارت الخدمة إلى أنه تم تأخير 5 رحلات أخرى في نفس المطار، فيما تأخرت 6 رحلات جوية في مطار "شيريميتيفو". وفي مطار "دومودييدوفو"، تم تأخير 8 رحلات، وإلغاء 17 رحلة أخرى.

المصدر: تاس

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