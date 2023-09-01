شويغو يهنئ طلاب وأعضاء الأكاديميات العسكرية الروسية بحلول العام الدراسي الجديد (فيديو)

هنأ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو طلاب وأعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية العسكرية الروسية ببداية العام الدراسي الجديد.

وقال شويغو في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق العام الدراسي، اليوم الجمعة، إن ما يقرب من 80% من الطلاب في الأكاديمية هم من المحاربين القدامى، وحوالي 40% مشاركون في العملية العسكرية الخاصة.

وأكد وزير الدفاع الروسي على "أهمية التجربة التي لا تقدر بثمن في تحديث مناهج المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الدفاع، لتعليم المواطنين الصادقين والشجعان المسؤولين عن مصير روسيا".

وأشار إلى أن ذلك سيكون مفيدا ايضا لشركاء روسيا الأجانب، مضيفا أن هناك متخصصين عسكريين رفيعي المستوى من 26 دولة صديقة سيتم تدريبهم في الأكاديمية هذا العام.

وقال شويغو إن "الأكاديمية العسكرية قامت بتعديل مناهج التدريب وتحديث المناهج والبرامج مع مراعاة الخبرة الحديثة وممارسة القتالية، وتمت زيادة عدد التدريبات العملية.

المصدر: RT