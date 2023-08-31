بالفيديو.. بوتين يفتتح جسرا بريا ضخما عبر نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك

شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو في حفل افتتاح جسر مدينة فيسوكوغورسك للسيارات، الواقع أقصى شمال نهر ينيسي في إقليم كراسنويارسك.

وعقب افتتاح الجسر، انطلقت حركة مرور السيارات عبره، بعد ذلك أجرى الرئيس محادثة صغيرة مع بناة الجسر وشكرهم جميعا على عملهم الدؤوب والمتقن، لإنهاء هذا الجسر المعقد وتحقيق هذه النتيجة الرائعة.

وأفاد القائم بأعمال حاكم إقليم كراسنويارسك ميخائيل كوتيوكوف، بأن الجسر سيعطي دفعة إضافية لتطوير الشركات الصغيرة، وقال "سيكون رواد الأعمال قادرين على الانتقال بسرعة من ساحل إلى آخر، وتسليم السلع الضرورية".

وتجدر الإشارة إلى أن بناء الجسر بدأ عام 2020 في إطار المشروع الوطني "طرق آمنة وعالية الجودة"، وبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 7 مليارات روبل.

وسيسمح بناء الجسر ببدء مرحلة جديدة في تنمية موارد منطقة أنجارو- ينيسي الاقتصادية في إقليم كراسنويارسك وسيساهم في نمو تعدين الذهب وحصاد الأخشاب.

المصدر: RT