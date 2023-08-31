قازان الروسية تستعد لفعاليات منتدى "روستكي" الدولي

وجه القائمون على منتدى "روسيا-الصين" الدولي (روستكي) دعوة لمختلف المؤسسات الاقتصادية والتقنية لحضور المنتدى الذي سيعقد بمدينة قازان الروسية يومي 7 و8 سبتمبر المقبل.

وجاء في نص رسالة الدعوى الصادرة عن إدارة المنتدى:"ندعوكم لزيارة منتدى روستكي الدولي (روسيا-الصين)، يجمع الحدث مشاركين من مختلف قطاعات الاقتصاد في روسيا والصين لتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات بين البلدين، ويوفر المنتدى منصة للحوار ومناقشة المشاريع الواعدة وإقامة علاقات عمل جديدة".

ويتضمن برنامج المنتدى الروسي الصيني أكثر من 15 مجالا وفعاليات مختلفة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والبتروكيمياء، والنقل، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، والرياضة، والتعليم، إذ من المقرر أن يشارك فيه أكثر من 3000 شخص بمن فيهم ضيف من مقاطعات صينية مخنلفة، وسيكون هذا الحدث بمثابة نقطة انطلاق لتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة بين روسيا والصين.

وسيشارك في فعاليات المندى ممثلون عن الاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال في شنغهاي، وممثلون عن وغرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنتجات الهندسية والإلكترونية، وممثلون عن شركة داتشينغ الدولية للصناعة والتجارة.

وسيحضر المنتدى أيضا ممثلون عن المؤسسات التعليمية الروسية منهم ممثلون عن جامعة موسكو الحكومية، وممثلون عن الجامعات المختصة بتعليم إدارة الأعمال.

وجرى إعداد برنامج ثقافي غني للمشاركين وضيوف المنتدى يتضمن أشكالا مختلفة من الأنشطة الفنية والثقافية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والعروض والمعارض وورش العمل وغيرها من الفعاليات.

وفي إطار المنتدى ستعقد أيضا فعالية "أيام الصين في تتارستنان" حيث سيقوم الطلاب الروس والصينيون في معهد قازان الموسيقي بعزف الموسيقى الشعبية الصينية، الأمر الذي سيمنح الجمهور تجربة موسيقية فريدة من نوعها.

المصدر: RT