تأجيل وإلغاء أكثر من 20 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الضباب

أظهرت بيانات موقع "يانديكس" الروسي أنه تم تأجيل 14 رحلة جوية على الأقل وألغيت 4 رحلات في 3 مطارات في العاصمة الروسية موسكو هي فنوكوفا ودوموديدوفا وشيريميتيفا بسبب الضباب.

وأظهرت البيانات الساعة 1.57 بتوقيت موسكو، أنه تم تأجيل 7 رحلات جوية وتم إلغاء 3 رحلات في مطار فنوكوفا.

وفي مطار دوموديدوفا، تم تأجيل 3 رحلات وإلغاء رحلة واحدة.

وتأخرت 4 رحلات جوية في مطار شيريميتيفا.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أمس، أنه من المتوقع حدوث ضباب كثيف في موسكو اعتبارا من مساء السبت حتى صباح الأحد.

المصدر: RT