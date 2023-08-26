تأجيل وإلغاء أكثر من 20 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الضباب
Sputnik
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أظهرت بيانات موقع "يانديكس" الروسي أنه تم تأجيل 14 رحلة جوية على الأقل وألغيت 4 رحلات في 3 مطارات في العاصمة الروسية موسكو هي فنوكوفا ودوموديدوفا وشيريميتيفا بسبب الضباب.
وأظهرت البيانات الساعة 1.57 بتوقيت موسكو، أنه تم تأجيل 7 رحلات جوية وتم إلغاء 3 رحلات في مطار فنوكوفا.
وفي مطار دوموديدوفا، تم تأجيل 3 رحلات وإلغاء رحلة واحدة.
وتأخرت 4 رحلات جوية في مطار شيريميتيفا.
وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أمس، أنه من المتوقع حدوث ضباب كثيف في موسكو اعتبارا من مساء السبت حتى صباح الأحد.
المصدر: RT