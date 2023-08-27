بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل يعلن عن احتمال تقديس القائد العسكري الروسي ألكسندر سوفوروف

قد ينظر المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مسألة تقديس القائد العسكري الروسي العظيم ألكسندر سوفوروف.

وقال بطريرك موسكو كيريل وعموم روسيا: "أحيلت مسألة التقديس المحتمل لألكسندر فاسيليفيتش سوفوروف إلى لجنة السينودس الخاصة بتقديس القديسين".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد قدمت هذا الاقتراح للكنيسة الأرثوذكسية الروسية عام 2022. ووعدت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية آنذاك أنها ستجمع المواد والأدلة حول حياة ألكسندر سوفوروف.

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جدير بالذكر أن الكسندر فاسيليفيتش سوفوروف (13 نوفمبر 1730 - 6 مايو 1800) هو القائد العسكري الروسي وبطل روسيا القومي، ومؤسس النظرية العسكرية الروسية، والمارشال في الجيش الروسي (1794)، الجنرال يسيمو في الجيش الروسي (1799)، والمشير العام للإمبراطورية الرومانية المقدسة (1799)، والحائز على جميع الأوسمة الروسية في عصره الممنوحة للرجال، وكذلك سبعة أوسمة أجنبية.

وطوال مسيرته العسكرية كقائد، لم يخسر معركة واحدة، وهزم مرارا وتكرارا قوات العدو ( بما فيه القوات التركية والألمانية والفرنسية) التي كانت متفوقة إلى حد بعيد في العدد. وفي المجمل انتصر في أكثر من 60 معركة كبرى. وعُرف باهتمامه بالجنود، وشارك في تطوير الزي الميداني الروسي الجديد، ليحل محل الزي على الطريقة البروسية الألمانية.

يذكر أن الإمبراطولر الروسي بافيل الأول طرد المارشال من بطرسبورغ قبل ثلاث سنوات من وفاته ونفاه إلى عزبته كونشانسكوي التابعة لعائلة سوفوروف في مقاطعة نيجني نوفغورود. ومُنع المارشال من ارتداء الزي الرسمي والوسمة . وكان سبب العار هو مقاومة سوفوروف لنظام الجيش الجديد، الذي قدمه الإمبراطور على غرار الجيش الألماني البروسي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا