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خلال نصف دقيقة.. طائرة بريغوجين غيرت ارتفاعها عدة مرات قبل أن تتحطم

أخبار روسيا

خلال نصف دقيقة.. طائرة بريغوجين غيرت ارتفاعها عدة مرات قبل أن تتحطم
Globallookpress
طائرة "إمبراير" (صورة أرشيفية)
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قامت طائرة "أمبراير" التي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، بالصعود والهبوط عدة مرات خلال فترة قصيرة قبل أن تبدأ بالسقوط، حسب بيانات موقع Flightradar.

وذكر الموقع المتخصص في تتبع حركة الطيران في تقرير له، أن الطائرة كانت على ارتفاع حوالي 8.5 كيلومتر حتى الساعة 18:19 بتوقيت موسكو الأربعاء، ثم انخفضت سرعتها العمودية بشكل حاد، وفقدت قدرا من الارتفاع.

بعد ذلك، صعدت الطائرة إلى أقصى ارتفاع يبلغ حوالي 9.15 كيلومتر، ثم هبطت إلى 8.4 كيلومتر. ثم استقر ارتفاعها عند حوالي 8.9 كيلومتر، لتبدأ بعد ذلك في الانحدار بشكل حاد.

وتلقى موقع Flightradar البيانات الأخيرة حول الطائرة عندما كانت على ارتفاع حوالي 6 كيلومترات.

وحدثت كل هذه التقلبات في غضون 32 ثانية.

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وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أفادت مساء الأربعاء بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، مشيرة إلى مصرعهم جميعهم.

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.

المصدر: "تاس"

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