العثور على جزء من طائرة بريغوجين على بعد كيلومترين من موقع تحطمها

تم العثور على أحد أجزاء الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، والتي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وذلك على بعد نحو كيلومترين من مكان التحطم.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" فجر اليوم الخميس، موضحة أن الجزء الذي تم العثور عليه يقع عند مدخل قرية كوجينكينو على بعد حوالي كيلومترين عن موقع التحطم، وأن الشرطة طوقت المكان.

كما ذكرت الوكالة أنه تم إنشاء مخفر لشرطة المرور على طريق ريفي قرب مدخل قرية كوجينكينو، وأن رجال الشرطة أغلقوا جزءا من الطريق المتاخم للحقل عند مدخل القرية، ويطلبون من السيارات الاستدارة دون تحديد سبب إغلاق الطريق.

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وأفادت هيئة الطيران المدني الروسية مساء الأربعاء بوجود عشرة أشخاص على متن الطائرة المنكوبة، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، مشيرة إلى مصرعهم جميعهم.

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.

المصدر: "نوفوستي"