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مدفيديف ينتقد إيلون ماسك بسبب ميزة جديدة في "إكس"

أخبار روسيا

مدفيديف ينتقد إيلون ماسك بسبب ميزة جديدة في
Sputnik YEKATERINA SHTUKINA
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انتقد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف مالك موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إيلون ماسك، بسبب إضافة ميزة "ملاحظات المجتمع" التي تهدف إلى محاربة المعلومات المضللة.

واعتبر مدفيديف في منشور على الموقع المذكور، يوم الأربعاء، أن ماسك وفريقه "يبدو أنهم يسيرون باتجاه واحد مع الزمرة الليبرالية الغاضبة".

وأضاف أن "تشغيل ميزة "ملاحظات المجتمع" أو "السياقات" يشوه جوهر المنصة كمكان للتبادل الحر بالآراء".

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وأشار مدفيديف إلى أنه في أي منشور مثير للاهتمام الكبير لأي مستخدم من ذوي الأعداد الكبيرة من المتابعين، قد تظهر الآن تعليقات  لخصومه.

وأعرب مدفيديف عن رأيه بأن مثل هذه "الملاحظات المخزية" تفقد إصلاحات ماسك من قيمتها وتدل على "ضعفه".

المصدر: RT

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