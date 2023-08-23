"نوفوستي": تعيين الجنرال أفزالوف قائدا عاما مؤقتا للقوات الجوية الفضائية الروسية

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادرها بتعيين الجنرال فيكتور أفزالوف، قائدا عاما مؤقتا للقوات الجوية الفضائية الروسية، الذي أعفي من منصبه لتكليفه بمنصب ثان.

ووفقا للمصدر تم إعفاء سوروفيكينبعد تكليفه بشغل منصب آخر، وهو الآن في إجازة قصيرة.

وكان أفزالوف، يشغل منصب رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الفضائية.

وقاد أفزالوف القوات الجوية عندما كان سوروفيكين قائدا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتم تعيين سيرغي سوروفيكين قائدا عاما للقوات الجوية الفضائية في أكتوبر 2017، وقبل ذلك، كان يقود المجموعة الروسية في سوريا، والمنطقة العسكرية الشرقية في روسيا.

وفي أكتوبر 2022، تم تعيينه قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا، وفي يناير من هذا العام أصبح نائبا لقائد القوات المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي