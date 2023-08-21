رحلة "مثيرة" في قنوات الصرف بموسكو تتحول إلى مأساة (فيديو)

يستمر البحث في نهر موسكو عن المشاركين في رحلة بقنوات الصرف في موسكو تحولت إلى مأساة مساء أمس بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة الروسية.

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أفادت بذلك وسائل الإعلام الروسية، التي ذكرت أن سبعة أشخاص، من بينهم مرشد متمرس لإحدى تلك الرحلات كان بصحبته رئيس خدمة العلاقات العامة في شركة "لانيت" دميتري ماركوشين (47 عاما)، وبصحبته ابنته ليزا (16 عاما)، وقريب له غليب (18 عاما) وصديقته فيكا (15 عاما).

وقد تم انتشال إحدى الجثث، فيما تشير بعض قنوات "تليغرام" الروسية إلى انتشال جثث المراهقين الثلاثة، في حين لم يتم تحديد مكان البقية حتى الآن، وتستمر محاولات فرق البحث للعثور عليهم.

ويخوض المغامرون هذه الرحلة من خلال التسجيل على موقع خاص مقابل 9 آلاف روبل (100 دولار)، ويمنح السياح أغطية وأحذية ومصابيح يدوية فقط.

وكان زهاء 20 شخصا قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في رحلة يوم أمس، إلا أن معظمهم اعتذر بعد معرفته بهطول أمطار غزيرة على العاصمة.

وقنوات صرف مياه الأمطار والثلوج لا تختلط بمياه الصرف الصحي للمدينة، إذا أن للأخيرة شبكة خاصة منفصلة، ومعامل معالجة وتنقية خارج المدينة.

المصدر: RT