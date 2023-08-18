الطوارئ الروسية تعلن إخماد حريق محطة الشحن في نوفوروسيسك جنوب البلاد
Sputnik
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية بإقليم كراسنودار جنوبي البلاد إخماد حريق اندلع في وقت سابق من اليوم بمحطة للشحن في مدينة نوفوروسيسك في الإقليم.
وجاء في بيان الطوارئ: "تم في الساعة 12:21 اليوم الجمعة إطفاء الحريق في نوفوروسيسك الذي امتد على مساحة 1,3 ألف متر مربع، ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات".
Sputnik
Sputnik
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن شركة KTK لضخ النفط أن الحادث لم يؤثر على تفريغ النفط الكازاخستاني والبنية التحتية المجاورة لمكان الحريق.
المصدر: نوفوستي + سبوتنيك