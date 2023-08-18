 
مباشر

الطوارئ الروسية تعلن إخماد حريق محطة الشحن في نوفوروسيسك جنوب البلاد

أخبار روسيا

الطوارئ الروسية تعلن إخماد حريق محطة الشحن في نوفوروسيسك جنوب البلاد
Sputnik
مدينة نوفوروسييسك، روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvvq

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية بإقليم كراسنودار جنوبي البلاد إخماد حريق اندلع في وقت سابق من اليوم بمحطة للشحن في مدينة نوفوروسيسك في الإقليم.

إقرأ المزيد
روسيا.. ارتفاع عدد القتلى بانفجار محطة الوقود في محج قلعة إلى 35
روسيا.. ارتفاع عدد القتلى بانفجار محطة الوقود في محج قلعة إلى 35

وجاء في بيان الطوارئ: "تم في الساعة 12:21 اليوم الجمعة إطفاء الحريق في نوفوروسيسك الذي امتد على مساحة 1,3 ألف متر مربع، ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات".

الطوارئ الروسية تعلن إخماد حريق محطة الشحن في نوفوروسيسك جنوب البلاد
Sputnik
الطوارئ الروسية تعلن إخماد حريق محطة الشحن في نوفوروسيسك جنوب البلاد
Sputnik

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن شركة KTK لضخ النفط أن الحادث لم يؤثر على تفريغ النفط الكازاخستاني والبنية التحتية المجاورة لمكان الحريق.

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا