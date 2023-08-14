وزير يكشف عما يساعد في تحسين خصائص المنتجات العسكرية الروسية بسرعة

وفرت وزارة الدفاع الروسية اتصالات مباشرة بين المهندسين وكبار المصممين من جهة، والعسكريين الموجودين بساحة المعركة من جهة أخرى، مما يتيح تحسين خصائص الأسلحة والمعدات العسكرية.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، نائب رئيس وزراء الروسي وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف في الجلسة العامة لمنتدى "الجيش - 2023" اليوم الاثنين.

وقال مانتوروف: "يعرف الكثير منكم أنه خلال بضعة أشهر فقط زادت مؤسساتنا من إنتاج المنتجات العسكرية عدة مرات، بل وعشرات المرات بالنسبة لبعض المصنوعات. ومن المهم بشكل خاص، أن النمو الكمي مصحوب بتحسين مستمر لجودة المنتجات. وزارة الدفاع تساعدنا كثيرا في هذا الأمر من خلال توفير اتصالات مباشرة بين المهندسين وكبار المصممين، وبين من هم الآن في جبهات القتال".

وأضاف الوزير أن المعلومات الموضوعية التي يتم تلقيها مباشرة من المقاتلين، تتيح إمكانية إيجاد حلول سريعة لمشكلة تحسين المواصفات الفنية، ولا سيما زيادة درجة حماية الأفراد والمعدات العسكرية".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في منتدى "الجيش-2023"، إن الأسلحة الروسية في الظروف الواقعية "تظهر موثوقية وفعالية، في الوقت الذي تبدو على خلفيتها المعدات الغربية المعلن عنها على نطاق واسع بعيدة كل البعد عن كونها خالية من العيوب".

ويجري المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2023" في متنزه "باتريوت" في كوبينكا قرب موسكو في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس الحالي تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: "نوفوستي"