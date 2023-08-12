المعدل الشهري للأمطار هطل في يوم واحد.. إجلاء السكان في اوسوريسك شرق روسيا (فيديو)

تجري خدمات الطوارئ الروسية عمليات إجلاء للمواطنين عقب الفيضانات التي اجتاحت مدينة أوسورييسك في إقليم بريمورسك وانهيار سد ترابي بعد ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير.

وأوضح بيان السلطات الرسمية، "أنه نتيجة للفيضانات، وصل مستوى المياه إلى الطوابق الأولى من عدة مبان سكنية في منطقة شارع رازولنايا حيث يتم إجلاء سكانها".

وسقط 117 ملم من الأمطار أمس الجمعة في المدينة علما أن المعدل الشهري يتراوح بين 120 و 130 ملم.

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وحذرت السلطات الثلاثاء الماضي، من عواصف شديدة بسبب تأثير إعصار خانون المدمر الذي يجتاح جنوب اليابان.

وأعلنت المنطقة حالة الطوارئ، حيث غمرت المياه الكثير من المناطق.

المصدر: نوفوستي