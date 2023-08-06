"لانسيت" تواصل تدمير آليات العدو بإتقان على كامل خطوط الجبهة (فيديوهات)

تواصل مسيرات "لانسيت" الروسية الانتحارية مهامها بإتقان في اصطياد الآليات والأسلحة التي تستخدمها قوات نظام كييف وتدميرها بمنطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وفي أحدث الفيديوهات التي توثق عمل المسيرة الروسية، ظهرت "لانسيت" وهي تنقض على عربة راجمة صواريخ "غراد"، على أطراف مقاطعة فريميفسكي في دونيتسك.

كما أظهر فيديو آخر تدمير مسيرة "لانسيت"، أطلقتها مجموعة "قوات غرب" لمدفع M109 Paladin أمريكي الصنع.

وتم أيضا تدمير مدفع M777 أمريكي، في منطقة تيرني على محور كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك بعد إصابة الطائرة المسيرة له.

وفي فيديو آخر، تمكن عناصر من المظليين من تدمير الدبابات وغيرها من المركبات المدرعة التابعة للعدو.

المصدر: RT