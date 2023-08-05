شويغو يبحث مع وزير الصناعة سير تنفيذ حجوزات الجيش الروسي على الأسلحة والعتاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اجتماع الوزير سيرغي شويغو مع وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورؤساء مؤسسات الصناعات العسكرية الروسية لبحث سير تزويد الجيش بالأسلحة والعتاد.

وجاء في بيان الوزارة: "عقد الوزير شويغو في مقر القيادة الموحدة للجيش الروسي اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، بحضور كبار المسؤولين في الوزارتين ومؤسسات الصناعات العسكرية الروسية، لبحث سير تنفيذ حجوزات الجيش على الأسلحة والعتاد والإمدادات الأخرى".

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المصدر: نوفوستي