أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن اقتصاد روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من ناحية توازن القوة الشرائية، وذلك رغم العقوبات الجنونية والحرب الهجينة ضدها.

وكتب مدفيديف ذلك في تغريدة له على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وأكد مدفيديف منتصف يوليو الماضي، أن روسيا تواجه تهديدات خطيرة للغاية ستؤثر على تطور الدولة لعقود قادمة.

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ولفت في اجتماع حزب "روسيا الموحدة" إلى أن الموازنة الروسية يتم وضعها في بيئة صعبة للغاية، مؤكدا أن المهمة الأساسية تكمن في ضمان أمن الدولة وتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، نهاية يوليو المنصرم، أن الغرب يريد تدمير الاقتصاد الروسي وخلق مشاكل اجتماعية، لكن العقوبات غير المسبوقة التي فرضها لم تحقق أي نتائج.

وأضاف: "أصبحت ضغوط العقوبات غير المسبوقة التي تمارسها واشنطن ولندن وبروكسل بمثابة اختبار لاقتصادنا"، مؤكدا أن "قيود الدول المعادية لم تحقق النتائج المتوقعة".

وتجدر الإشارة إلى أن "تعادل القوة الشرائية" طريقة تستخدم لقياس توازن سعر الصرف بين عملتين وتحقيق المساواة بينها.

المصدر: RT + نوفوستي