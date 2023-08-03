بركان إيبيكو في جزر الكوريل الروسية ينفث رماده على ارتفاع 3 كم

أفاد مركز كامتشاتكا للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بثوران بركان إيبيكو في جزر الكوريل الروسية حيث ينفث رماده على ارتفاع يصل إلى 3 كم.

وذكر البيان أنه تم تسجيل انطلاق عمود الرماد في 3 أغسطس الساعة 01:50 بالتوقيت المحلي على ارتفاع حوالي 3 كم فوق مستوى البحر.

ويقع البركان على الطرف الشمالي لجزيرة باراموشير في جزر الكوريل وهو من البراكين النشطة في هذه المنطقة.

وفي 19 يوليو الماضي تم تسجيل ثوران البركان المذكور ترافق بإطلاق الدخان والرماد على ارتفاع 4 كم.

المصدر: وكالات