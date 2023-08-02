السلطات الروسية تنفي صحة المعلومات عن عزمها حظر معدات "آبل" في البلاد

نفت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصال وتقنية المعلومات "روس كوم نادزور" صحة التقارير المتداولة عن عزم سلطات البلاد حظر بيع معدات شركة "آبل" في روسيا.

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وجاء ذلك على خلفية ورود تقارير إعلامية حول أن معدات "آبل" قد تحظر في روسيا، بعد الدراسات التي يجريها مركز مراقبة وإدارة شبكات الاتصال للاستخدام العام، التابع لـ"روس كوم نادزور".

وكانت الهيئة الفيدرالية قد أكدت في وقت سابق، أن المركز المذكور يجري دراسة لأجهزة "آبل" وغيرها من أجهزة المنتجين الأجانب "لضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية الروسية بشكل ثابت وآمن".

المصدر: تاس