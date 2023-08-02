روسيا.. إصابة مؤكدة بحمى غرب النيل في جمهورية قبردينو بلقاريا

أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روسبوتريبنادزور" في جمهورية قبردينو بلقاريا عن اكتشاف أول حالة إصابة بحمى غرب النيل في الإقليم، وذلك منذ حوالي أسبوع.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن رئيس الإدارة الإقليمية في "روسبوتريبنادزور"، جيروسلان باغوف، أن مختصين من مدينة فولغوغراد يتابعون الأوضاع في الجمهورية، كما أرسلوا فحوصات دم للمصابين بهذه الحمى، من بينهم المريض الذي كان في المستشفى.

وشدّد باغوف على أن الخبراء وجدوا أن 4 أشخاص آخرين من سكان الجمهورية أصيبوا بالفعل بحمى غرب النيل، حيث أوضح أنها تعتبر من الأمراض الجديدة في الجمهورية، لكنه طمأن أنه لا شيئ خطير في هذا الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع "روسبوتريبنادزور" نقل في وقت سابق بأنه تم تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا من حمى غرب النيل في مقاطعة روستوف في مدينة فولغودونسك.

ويمكن أن تحدث العدوى أيضا في المنازل ذات الأقبية المغمورة، حيث تتكاثر فيها حشرات البعوض، كما يمكن أن تكون الطيور بمثابة ناقلات للمرض، خصوصا التي تعيش بالقرب من الماء.

المصدر: Gazeta.ru