رئيس الوزراء الروسي يكشف عن رياضته المفضلة

كشف رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أنه يشاهد أحيانا مباريات بطولة كرة القدم الروسية، لكنه يفضل الهوكي أكثر.

والتقى ميشوستين اليوم الأربعاء مع الفائزين في الأولمبياد الدولي في العلوم الطبيعية، حيث سأله أحد المشاركين عما إذا كان يحب كرة القدم وعن فريقه المفضل.

وأجاب ميشوستين: "لست مغرما بكرة القدم"، مضيفا أنه يشاهد أحيانا مباريات كرة القدم التي تشارك فيها نوادي زينيت وسسكا ولوكوموتيف أو دينامو، كما أنه يشاهد الديربي، لكنه أفصح بأن "الهوكي هو الأقرب لنفسي".

المصدر: ريا نوفوستي