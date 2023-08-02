انطلاق التدريبات البحرية الروسية "درع المحيط - 2023" في بحر البلطيق

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه اعتبارا من 2 أغسطس بدأت في بحر البلطيق، تحت قيادة القائد العام للقوات البحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف، التدريبات البحرية "درع المحيط- 2023".

ووفقا للوزارة، سيتم خلال التدريبات اختبار مدى استعداد القوات البحرية لحماية مصالح روسيا الاتحادية في هذه المنطقة الهامة من الناحية العملياتية، وكذلك اختبار مدى تعاضد قيادات القوات على مختلف المستويات.

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وسيتم التدرب على تنفيذ تدابير حماية الممرات البحرية وحماية عمليات نقل القوات والبضائع العسكرية وكذلك للدفاع عن الساحل البحري.

وبشكل إجمالي سيتم خلال التدريبات، تنفيذ أكثر من 200 تمرين قتالي، بما في ذلك الاستخدام العملي للأسلحة.

وذكرت الوزارة، أنه يشارك في التدريبات أكثر من 30 قطعة من السفن والزوارق الحربية و 20 سفينة دعم و 30 طائرة تابعة للطيران البحري وللقوات الجوية ونحو 6 آلاف عسكري.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بعد انتهاء التدريبات، ستعود السفن وكذلك الطائرات الحربية إلى قواعد تمركزها الأساسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية