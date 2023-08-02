بوتين يهنئ قوات الإنزال الجوي

وجه الرئيس فلاديمير بوتين التهنئة بمناسبة يوم قوات الإنزال الجوي إلى ضباط وجنود وقدامى هذه القوات، مشيرا إلى أن المظليين يقاتلون بشجاعة بمنطقة العملية العسكرية الخاصة كما أسلافهم.

وأعرب الرئيس بوتين عن ثقته بأنهم، سيؤدون واجبهم بشكل لائق ولن يخيبوا الظن بهم أبدا.

وقال بوتين في برقية التهنئة: "الرفاق الأعزاء! أهنئكم بيوم قوات الإنزال الجوي. اليوم يواصل المظليون المشاركون في العملية العسكرية الخاصة التمسك بهذه التقاليد العسكرية والوطنية بكل جدارة. وهم ينفذون المهام الموكلة إليهم بشرف ويظهرون شجاعة وبسالة وثباتا وقوة الروح، ويدافعون مع رفاقهم الآخرين عن روسيا. وأنا مقتنع بأنكم لن تخيبوا الظن بكم أبدا وستواصلون بحزم الدفاع عن الوطن ومصالحه".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن أجيالا عديدة من جنود وضباط القوات المحمولة جوا، سطروا صفحات مجيدة لا تنسى في السجلات البطولية للقوات المسلحة الروسية.

المصدر: نوفوستي