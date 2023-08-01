روسيا.. احتجاز مراهق بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في مدرسة (فيديو)

أفاد المكتب الصحفي لدائرة التحقيق التابعة للجنة التحقيق الروسية في مقاطعة سامارا بفتح قضية جنائية بحق مراهق يبلغ من العمر 15 عاما بتهمة التحضير لعمل إرهابي.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "فتحت الدائرة الثالثة للتحقيق في القضايا ذات الأهمية الخاصة التابعة لدائرة التحقيق، قضية جنائية بحق مراهق بالغ من العمر 15 عاما يشتبه بارتكابه جريمة بموجب الباب 1 للمادة رقم 30 والباب 1 للمادة رقم 205 من القانون الجنائي الروسي... وبطلب من المحقق اختارت المحكمة تدبيرا وقائيا على شكل إقامة جبرية ضد المشتبه به".

وأضاف المكتب أنه ظهرت لدى المشتبه به في الفترة ما بين عامي 2022 و2023 نية جنائية لإشعال النار في إحدى مدارس المقاطعة. وبعد ذلك بدأ في صنع أسلحة محلية الصنع، كما اشترى خليطا حارقا.

وتابع أن احتجاز المراهق تم بعد اقترابه من "مخبأ" كانت فيه علبة بها 4 زجاجات حارقة.

المصدر: تاس