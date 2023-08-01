رئيس الأركان الروسي يؤكد من المواقع الأمامية ضرورة توجيه ضربات وقائية ضد القوات الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع بأن رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، خلال زيارته لمركز قيادة أمامي بالجبهة، لفت الانتباه إلى ضرورة توجيه ضربات وقائية ضد قوات العدو.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "لفت رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الانتباه إلى ضرورة كشف تحركات العدو في الوقت المناسب، وتوجيه ضربات وقائية ضده، والتغلب عليه في السجال المدفعي".

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وذكرت الوزارة أن غيراسيموف، قام بزيارة تفتيشية لموقع قيادة أمامي لمجموعة القوات على اتجاه زابوروجيه.

وقال البيان: "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قام رئيس هيئة الأركان، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، بزيارة تفتيشية لمركز القيادة الأمامي لمجموعة القوات على زابوروجيه".

وفي مركز القيادة، استمع رئيس هيئة الأركان العامة لتقرير قائد المجموعة الفريق أول ألكسندر رومانشوك، حول الوضع السائد في المنطقة القتالية، وطبيعة تصرفات العدو، وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في اتجاه أوريخوفسكي التكتيكي.

المصدر: نوفوستي