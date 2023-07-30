بالفيديو.. سان بطرسبورغ تختتم يوم "البحرية الروسية" بعرض مذهل للألعاب النارية

أعلنت الخدمة الصحفية لإدارة حاكم مدينة سان بطرسبورغ، إطلاق الألعاب النارية في سماء المدينة تكريما لنهاية يوم "البحرية الروسية" الذي جرت فعالياته يوم الأحد.

ويتم الاحتفال بـ "يوم البحرية" في روسيا كل عام في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو. وأقيم العرض البحري الرئيسي للبلاد في يوم البحرية في العاصمة الشمالية.

وقال بيان مكتب حاكم المدينة: "من جدران قلعة بطرس وبولس، أطلقت مجموعة من الطلاب وضباط أكاديمية ميخائيلوفسكي للمدفعية العسكرية 30 طلقة مدفعية. كانت مخصصة لقادة البحرية المشهورين، وأبطال الأساطيل الروسية، وكذلك الجنود في المهام القتالية".

وشكر حاكم سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف، الذي كان في قلعة بطرس وبولس أثناء الألعاب النارية، ضباط المدفعية وتمنى لهم التوفيق في خدمتهم.

وقال بيغلوف: "الأسطول هو درع وطننا. اليوم قدمنا ​​هدية عظيمة للبحارة وجميع المقيمين في روسيا - تم افتتاح متحف المجد البحري في كرونشتات، بتعليمات من رئيس روسيا. وسيصبح المتحف مصدر فخر من أسطولنا البحري. وسنثقف المدافعين عن المستقبل ونتحدث عن الصفحات المجيدة من تاريخ الوطن".

المصدر: نوفوستي